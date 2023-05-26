مساجد بورسعيد تهلل بالصلاة على رسول الله عقب الجمعة.. شاهد

حرص أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، على ترديد الصيغة الإبراهيمية للصلاة على النبي محمد صلي الله عليه وسلم، وفقاً لتعليمات وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف.

وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهالي المحافظة، صلاة الجمعة من داخل مسجد الشاطئ بنطاق حي العرب، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية في المحافظة.

وردد الأهالي، الصيغة الإبراهيمية، وذلك عقب الإنتهاء من صلاة الجمعة، وسط أجواء روحانية مباركة واستمتاع من الكبار والأطفال من المصلين.

مساجد بورسعيد تتلألأ بالصلاة على رسول الله عقب صلاة الجمعة.شاهد IMG-20230526-WA0028 IMG-20230526-WA0033 IMG-20230526-WA0030 IMG-20230526-WA0029 IMG-20230526-WA0035 IMG-20230526-WA0031 IMG-20230526-WA0032 IMG-20230526-WA0034 IMG-20230526-WA0027

وأكد الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، أنه يجوز الجهر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد دعوة وزارة الأوقاف بالصلاة على النبى لمدة 5 دقائق عقب صلاة الجمعة اليوم.

وأضاف إمام مسجد الشاطئ ببورسعيد : "نحن لا نحتاج لغرض للصلاة على النبى، في هذا التوقيت تحتاج الناس لأن تسعى للنجاة ومن أسباب النجاة هي الصلاة على النبى، وصلاة الجمعة يجتمع فيها المسلمين، وقد قال النبى: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي".

وعن الصيغة التي تم ترديدها في المساجد، فقد كانت الصيغة الإبراهيمية التي يرددها كل الناس في الصلاة "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".