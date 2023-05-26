منذ الدقائق الأولى لانطلاقها.. إقبال على قوافل بورسعيد التعليمية لطلاب الثانوي

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد توافدوا بكثافة، اليوم الجمعة، لحضور القوافل التعليمية والمراجعات النهائية المجانية في مادة الاقتصاد.

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وأوضحت وكيل تعليم بورسعيد أن هذه القوافل التعليمية المجانية تأتي بدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونتاج التعاون المشترك بين تعليم بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية، لخدمة طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمجان.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن القوافل التعليمية المجانية مستمرة في تقديم الدعم التعليمي لطلاب الثانوى العام فى بورسعيد حتى يوم الاثنين الموافق 29 مايو الجاري كمراجعات نهائية للطلاب قبل انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ووجهت وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، راعي العملية التعليمية في بورسعيد، لما يقدمه من دعم مستمر لأبناءه الطلاب، ولكل القائمين على القوافل التعليمية المجانية من العاملين بالتربية والتعليم ومؤسسة مشكاة نور، متمنية للجميع السداد والتوفيق.