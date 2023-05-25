محافظ بورسعيد: تعاون مرتقب مع رئيس النادى المصرى من أجل الكيان| تفاصيل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ.

جاء ذلك بحضور عبد الفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تواصلا دائما مع كامل أبو علي، من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية في محافظة بورسعيد.

وتقدم المحافظ، بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

وأوضح كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تعاون دائم مع الجهات التنفيذية في بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل هذا المشروع الضخم "بناء الاستاد".

واصل دائم مع كامل أبو علي، من أجل مصلحة النادي المصري WhatsApp Image 2023-05-25 at 3.56.15 PM WhatsApp Image 2023-05-25 at 3.56.16 PM (1) WhatsApp Image 2023-05-25 at 3.56.16 PM WhatsApp Image 2023-05-25 at 3.56.17 PM WhatsApp Image 2023-05-25 at 3.56.20 PM WhatsApp Image 2023-05-25 at 4.03.06 PM WhatsApp Image 2023-05-25 at 4.03.05 PM WhatsApp Image 2023-05-25 at 4.03.04 PM WhatsApp Image 2023-05-25 at 4.03.03 PM (1) WhatsApp Image 2023-05-25 at 4.03.03 PM WhatsApp Image 2023-05-25 at 4.03.02 PM WhatsApp Image 2023-05-25 at 4.29.33 PM (1)

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد طفرة في التعاون بيننا وبين المحافظة من أجل النادي المصري الذي نبذل جميعا جهودا كبيرة من أجل تحقيق رغبات جماهير بورسعيد.