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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد معالم الباسلة بمرافقة مجلس نادي المصري.. شاهد

رئيس المصرى يبدى
رئيس المصرى يبدى سعادته بتطور بورسعيد على خريطة السياحة الدا

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ساحة مصر السياحية والمرحلة الأولى لتطوير السور التاريخى لميناء بورسعيد برفقة رئيس المصرى كامل ابو على وقيادات وأعضاء مجلس أدارة النادى والمهندس عماد البرشة مدير عام الإسكان والمرافق بالمحافظة.

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كامل أبو علي يثمن دور محافظ بورسعيد في مساندة النادي المصري


وخلال الزيارة أشاد أبو على وقيادات المجلس بالطفرة السياحية الكبيرة التى تشهدها بورسعيد حاليا وبإنجازات المحافظة فى إضافة معالم ومزارات سياحية ومنشات فندقية جديدة لدفع حركة السياحة الداخلية واستقبال الآلاف من سائحى السفن الراسية بالميناء السياحى.

جولة مكوكية لمحافظ بورسعيد لتفقد معالم الباسلة بمرافقة مجلس المصرى

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كما زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم منطقة الداون تاون بحى العرب برفقة كامل أبو على رئيس المصرى وقيادات وأعضاء مجلس إدارة المصرى والقيادات التنفيذية بالمحافظة.


وتفقد المحافظ سوق السمك الحضارى الجديد والتقى التجار والباعة والمواطنين زبائن السوق وتابع حركة البيع والشراء وانتظام تردد المستهلكين وتوافر جميع أنواع الأسماك بالمحلات والمطاعم.

رئيس المصرى يبدى سعادته بتطور بورسعيد على خريطة السياحة الداخلية و العالمية

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وأعرب أبو على عن إعجابه بالسوق الجديد ونظام العمل به مشيرا إلى أهميته فى تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.

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