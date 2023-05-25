شحن 5 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة حيث استقبل السفينة YM MERCURY وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية ،سوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن الى تركيا .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة MELISSA القادمة من ليبيا وذلك لشحن 583 ماسورة باجمالى حمولات 2940 طن وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن الى الإمارات .

كما وصل ميناء غرب بورسعيد السفينة TURGUT SAHIN القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 63 ماسورة تستخدم فى تطوير رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد .



وقد اتخذت إدارة ميناء غرب بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.