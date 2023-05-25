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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ بورسعيد وكامل أبو علي يتفقدان أعمال بناء استاد المصري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، كامل أبو على، رئيس النادى المصري، بديوان عام المحافظة، فى لقاء هام، ردا على ادعاء البعض قبول محافظ بورسعيد استقالة أبو على التي تقدم بها عن رئاسة النادى المصري على خلفية عدد من المشكلات والموضوعات التى واجهته داخل النادى، ولم يجد خلالها وفاءً بالوعود من المسئولين وفق ما صرح به للدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وأعلنها الأخير لوسائل الإعلام.


يأتى استقبال محافظ بورسعيد لرئيس المصري للرد على جميع الشائعات المتناثرة خلال الفترة الماضية على المنصات والبرامج الرياضية بالقنوات المختلفة، والتى التزم خلالها الطرفان الصمت وحرصا على تأكيد حسن العلاقة بينهما، وأن الهدف الرئيسي لكليهما هو صالح النادى المصري وجماهيره وتحقيق الحلم ببناء الاستاد بموقعه السابق على أعلى مستوى وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ومن المنتظر أن يشمل اللقاء بين محافظ بورسعيد ورئيس المصري بحث عدد من الملفات والقضايا الهامة التى تخص النادى المصري وتضمن استقرار مسيرته وعبور مباراته الهامة أمام فيوتشر فى قبل نهائي كأس الرابطة لتحقيق حلم الجماهير بقنص بطولة جديدة للنادى.  

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ومن المنتظر أن يتفقد محافظ بورسعيد ورئيس المصري كامل أبو على موقع بناء الاستاد لأول مرة معا منذ بداية أعمال الحفر لمتابعة الأعمال، والتأكيد على الانتهاء منه وفق الجداول الزمنية المحددة والتسليم خلال 18 شهرا منذ بدء أعمال الحفر.

يأتى لقاء ابوعلى ومحافظ بورسعيد ليضفي الفرحة مجددا على جماهير المصري التى ظلت خلال الفترة الماضية فى حيرة وخوف على مستقبل النادى المصري، ووقعوا فريسة للجامعات التى أطلقها البعض وروج لها على منصات التواصل الاجتماعى. 

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