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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بورسعيد .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اعتمد اليوم اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظة بورسعيد  نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد.

وشهد اعتماد النتيجة الذي اقيم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، تكريم أوائل الشهادة الإعدادية وجاءت نسبة النجاح للعام الحالى ٨٤.٣%.

كان 13795 طالبا وطالبة ادو الامتحانات موزعون على 68 لجنة بمحافظة بورسعيد بينهم 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي.

 

الجدير بالذكر ان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كان قد اعتمد مساء الأحد،٢٩ يناير ٢٠٢٣  نتيجة الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، والتى جاءت بنسبة 76.8%.

 

جاء ذلك  بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد،  ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

 

وأبدى اللواء عادل الغضبان، سعادته من نتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة 76.8%، موضحاً أن الامتحانات خرجت بأمن وأمان ودون أية شكاوى من النظام الجديد الذي سيتم تعميمه بالمرحلة الإعدادية.

 

وشملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للاختيار من متعدد و 30% أسئلة موضوعية، وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

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ويطبق للعام الثاني على التوالي، منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات، بالإضافة إلى إصدار 25 تقريراً فنياً عن الامتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن.

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