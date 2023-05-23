تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد.

ويعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في التاسعة من مساء اليوم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، كما سيكرم أوائل الشهادة الإعدادية.

وكان أدى 13795 طالبا وطالبة موزعون على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالبا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتمد مساء الأحد،٢٩ يناير ٢٠٢٣ الفصل الدراسي الاول لنتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، والتى جاءت بنسبة 76.8%.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأبدى اللواء عادل الغضبان، سعادته من نتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة 76.8%، موضحاً أن الامتحانات خرجت بأمن وأمان ودون أية شكاوى من النظام الجديد الذي سيتم تعميمه بالمرحلة الإعدادية.

وشملت ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للاختيار من متعدد و 30% أسئلة موضوعية، وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏

ويطبق للعام الثاني على التوالي، منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات، بالإضافة إلى إصدار 25 تقريراً فنياً عن الامتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن.