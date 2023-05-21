بينهم سكرتير نيابة.. إصابة 2 فى حريق بمجمع محاكم بورسعيد

أصيب مواطنان فى حريق اندلع بمجمع محاكم بورسعيد نحج رجال الحماية المدنية فى السيطرة عليه قبل امتداد إلى باقي قاعات وغرف المجمع .



كان مجمع محاكم بورسعيد شهد اندلاع حريق بإحدى الغرف التابعة لدوائر الجنايات بالدور الأرضي المجاور لحجز المتهمين بالمجمع .

وصلت سيارات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي كان قد التهم عدد من ملفات القضايا داخل الحجرة ومنع امتداده إلى الغرف المجاورة.



وأصيب مواطنان خلال الحادث تم نقلهم إلى مستشفي سلام بورسعيد الدولى لتلقي العلاج تبين أن من بينهم إسماعيل عوض اسماعيل ٥١ سنة سكرتير نيابة و الثانى محمد محمد على سعيد ٢٣ سنة .



وتباشر النيابة العامة بناء على قرار المحامى العام لنيابات بورسعيد تحقيقات موسعة حول الحادث وملابساته لأهمية المحفوظة داخل الغرفة و المتعلقة بقضايا الجنايات التى تم الحكم فيها و القضايا المتداولة والتى اجهزت النيران على بعضها واتلفت مياه الإطفاء البعض الآخر.