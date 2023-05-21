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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الرابعة خلال أيام.. ميناء بورسعيد يستقبل 3585 سائحًا

السفينة السياحية
السفينة السياحية العملاقة COSTA PACIFICA ترسو بميناء بورسعيد

واصل ميناء بورسعيد السياحي  استقبال السفن السياحية المترددة عليه وذلك للمرة الرابعة خلال أيام فقد استقبل صباح اليوم السفينة السياحية العملاقة  COSTA PACIFICA القادمة من حوض البحر المتوسط.

 

جاء استقبال السفينة  ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحى وعلى متنها 2564 راكب و 1021 طاقم السفينة من  جنسيات مختلفه ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد , من المقرر  تنظيم رحلات سريعه للركاب لمدينة القاهرة  لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف . 

 

وسوف تغادر السفينة ميناء بورسعيد السياحى مساء اليوم  بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة مستكمله رحلتها البحرية  إلى ميناء الاسكندرية .

كان فى استقبال السفينة  فرق الفنون الشعبية  بأغانى السمسمية التراثية والرقصات الاستعراضية الخاصة بهم والتى تعبر عن تراث المحافظة .

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الجدير بالذكر أن السفينة تعد واحدة من السفن السياحية الشهيرة  والتى تجوب موانئ العالم ، تم بنائها عام 2009  وجددت فى 2017 وهي أحد أفراد أسرة السفن السياحية كونكورديا وتتكون السفينه من 13 طابقا مكونا من 1504 كابينة تتسع لأكثر من 3780 راكبا، تتميز بوجود منتجع صحى يساعد على الاسترخاء ومركز للياقة البدنية  كما يوجد بها 6 مطاعم و 4 حمامات سباحة .

السفينة السياحية العملاقة COSTA PACIFICA ترسو بميناء بورسعيد السياحى

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كان ميناء بورسعيد السياحى قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم الحارة كما أستقبل السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكبا و315 طاقم السفينة والسفينة VAIKING MARS وعلى متنها 917 راكبا و455 طاقم السفينة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

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