دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الحكومية وأحياء بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماعا، لمناقشة سبل التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، في مجال تدريب العاملين بالمؤسسات التعليمية والديوان العام والاحياء والمديريات الخدمية بمحافظة بورسعيد

جاء ذلك بحضور دكتور محمد فهمي شحاتة رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام و الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية، و الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعدد من الإدارات المختصة.

واستعرض محافظ بورسعيد مقترح التعاون مع الأكاديمية البحرية، مؤكدا أنه ليس بجديد التعاون مع هذا الصرح التعليمي المميز بمحافظة بورسعيد، والذي يعتبر فخر لنا جميعا ، لافتا إلى دور الأكاديمية الهام في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم فضلا عن دور هذا الصرح الكبير في المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد و التعاون المثمر في العديد من المجالات بالمحافظة.

كما أكد محافظ بورسعيد على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة مشكاة نور، في مقترح التعاون، لتحقيق أقصى استفادة من التعاون بما يسهم في تنفيذ دورات تدريبية على أعلى مستوى

وأوضح محافظ بورسعيد أهمية الارتقاء بمستوى المعلمين في كافة المراحل التعليمية بما يدعم عملية تطوير أسلوب تلقي المادة العلمية و يساعد أبناءنا الطلاب على استيعاب المواد الدراسية بسلاسة ووفقا للنظم الحديثة في مجال التعليم والتي تتماشى مع العصر الرقمي والتكنولوجي، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للاستمرار في خطط التطوير المستهدفة بالقطاع التعليمي ايمانا بأهمية العلم في نشأة أجيال قادرة على بناء الوكن والنهوض به.

وأشار محافظ بورسعيد أن الدورات التدريبية سوف تشمل العاملين في المؤسسات الحكومية بالديوان العام والاحياء والمديريات الخدمية، لتنمية مهاراتهم العملية، و تطوير مستوى الأداء بما يتماشى مع التطور الغير مسبوق في الجهاز الإداري بالدولة.

محافظ بورسعيد ..دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الحكومية بالديوان العام والاح FB_IMG_1684344757145 FB_IMG_1684344753781 FB_IMG_1684344751561 FB_IMG_1684344748762 FB_IMG_1684344745313 FB_IMG_1684344732050 FB_IMG_1684344729967 FB_IMG_1684344727455

ومن جانبه، وجه دكتور محمد فهمي شحاتة رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل للأكاديمية ، متطلعا لمزيد من التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد، مشيدا بما تشهده المحافظة من تنمية وتقدم غير مسبوق، في إطار خطة الدولة لجعل بورسعيد قاطرة التنمية