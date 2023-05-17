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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: الجهاز الإداري شهد تطورا غير مسبوقا منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي

الغضبان .. الجهاز
الغضبان .. الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبو

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الأربعاء،  المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام،  وذلك لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين،  بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى،  للارتقاء بمستوى الخدمة ، في ظل ما تشهده المنظومة الادارية من تطور غير مسبوق بمحافظة بورسعيد ، رافقه خلال جولته المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ،  واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد.

و قام محافظ بورسعيد بالمرور على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح،  و حرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز،  كما التقى موظفي المركز،  وشدد على أهمية الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين،  و التطوير المستمر لمستوى الأداء،،  مشيرا أننا نهدف في المقام الاول لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء المواطنين ، وتحدث منهم عن مستوى الخدمات التي يتلقونها من خلال المجمع المطور،  و مدة تلقي الخدمات،  فضلا عن رضاهم عن مستوى الموظفين العاملين بالمركز ، كما تحدث معهم حول ٱرائهم عن التطوير الذي شهده المجمع الاسترشادي، و الفرق الذي لاحظوه في تطور مستوى الخدمات.

ومن جانبهم ، وجه المواطنون الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد لحرصه على التيسير عليهم،  والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة القطاعات،  معربين عن فخرهم بما شهده النظام الإداري في محافظة بورسعيد من تطور يأتي بالتزامن مع مختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة،  وخلال اللقاء،  استمع المحافظ لعدد من الٱراء و الطلبات للمواطنين ، فضلا عن توضيح جهود الأجهزة التنفيذية في عدد من الملفات.

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وأشار محافظ بورسعيد أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة بمحافظة بورسعيد،  وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن،  وسرعة انجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.

الغضبان .. الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة ا

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جدير بالذكر أن الدور الاول من مجمع المصالح الحكومية تم تطويره ليضم عدد من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد،  بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الاعمال

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