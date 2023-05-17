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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغضبان: النادي المصري أمن قومي لمحافظة بورسعيد

صدى البلد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، لمناقشة الخطوات التنفيذية للتعاون في مجال تدريب حكام كرة القدم بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، ومحمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وتوفيق السيد عضو لجنة التحكيم، ومجدي رزق عضو لجنة التحكيم، وأحمد أبو العلا مدير لجنة الحكام.

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وقال الغضبان، إن بورسعيد تشتهر بأن كورة القدم لها كالماء والهواء، فهم يعشقون النادي المصري، مستعرضا الكيانات الرياضية بمحافظة بورسعيد والتي تتمثل في 34 نادي،  و 43  مركز شباب، منوها بأن بورسعيد مدينة شبابية من الطراز الأول.

الغضبان .. النادي المصري بمثابة يعد أمن قومي لمحافظة بورسعيد

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وأكد محافظ بورسعيد أن النادي المصري بمثابة أمن قومي لمحافظة بورسعيد، لما يمثله من أهمية كبيرة لدى الرأي العام البورسعيدي، لذلك نسعى لتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي للنادي و اعضائه ، وخلال اللقاء ، تم عرض فيلميين تسجليين حول إنجازات محافظة بورسعيد في جميع المشروعات التنموية والخدمية.

 

 

من جانبه أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سعادته بتدريب حكام كرة القدم بمحافظة بورسعيد، لافتا إلى أنه يعتز بالنادي المصري ومحبته في قلوب الشعب البورسعيدي، وسيكون هناك تعاون مثمر في تدريب الحكام بمحافظة بورسعيد.

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