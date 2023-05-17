وكيل تعليم بورسعيد: امتحانات الصف الأول الثانوي تسير بكل هدوء

تابعت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الفيروز.

وأكدت وكيل أول الوزارة للتعليم فى بورسعيد أن طلاب الصف الأول الثانوي العام أدوا اليوم امتحان مادة الرياضيات في آخر أيام امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 على مستوى المحافظة طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

وأشارت هالة عبد السلام إلى أن مدرسة الفيروز تضم 7 لجان فرعية تشمل 79 طالب وطالبة للصف الأول الثانوي، وأتموا امتحاناتهم اليوم بكل يسر وهدوء متمنية لهم ولجميع طلاب بورسعيد النجاح والتفوق.