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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان: بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق | تفاصيل

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عزمي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، سير العمل في  تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ورصف طريقي بحري وقبلي قناة الاتصال والوصلة من كوبري النصر العائم حتى تقاطع شارع عزمي مع طريق الشاحنات، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، وتحت إشراف منطقة تعمير بورسعيد و مديرية الطرق والنقل ببورسعيد،  ومديرية الإسكان رافقه  خلالها الجهات التنفيذية المختصة بالأعمال.

الغضبان .. بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق | تفاصيل

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واستعرض محافظ بورسعيد، التصميمات الهندسية و معدلات العمل التي شهدها الطريق حتى الٱن،  موجها بتكثيف معدلات العمل نظرا لأهمية الطريق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

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وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات ، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة .

وحققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق ، حيث شهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية ، وتحقيق مظهر حضارى لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

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