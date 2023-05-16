وكيل تعليم بورسعيد تشدد على عدم دخول الهواتف المحمولة لجان الإعدادية

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 للوقوف على انتظام سير العملية الامتحانية بها، رفقة محمود بدوي، مدير عام التعليم العام.
وقالت وكيل أول الوزارة للتعليم فى بورسعيد إن الجولة استهدفت لجان مدارس أحمد شوقي الإعدادية للبنين التي تضم 11 لجنة فرعية وتشمل 208 طلبة، ومدرسة الشهيد أسامة الشربيني الأساسية التي تضم 10 لجان تشمل 210 طلبة من نفس المدرسة، بالإضافة لطالبات مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الإعدادية للبنات.
وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن الامتحانات كانت تسير بهدوء دون رصد أي مشكلات تذكر، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء بالفترة الأولى والتربية الدينية بالفترة الثانية.
وشددت وكيل تعليم بورسعيد على رؤساء اللجان بعدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول أو أي من ملحقاته أوالساعات الذكية داخل اللجان منعا للغش وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، متمنية التوفيق للجميع.