وكيل تعليم بورسعيد تشدد على عدم دخول الهواتف المحمولة لجان الإعدادية

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 للوقوف على انتظام سير العملية الامتحانية بها، رفقة محمود بدوي، مدير عام التعليم العام.

وقالت وكيل أول الوزارة للتعليم فى بورسعيد إن الجولة استهدفت لجان مدارس أحمد شوقي الإعدادية للبنين التي تضم 11 لجنة فرعية وتشمل 208 طلبة، ومدرسة الشهيد أسامة الشربيني الأساسية التي تضم 10 لجان تشمل 210 طلبة من نفس المدرسة، بالإضافة لطالبات مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الإعدادية للبنات.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن الامتحانات كانت تسير بهدوء دون رصد أي مشكلات تذكر، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء بالفترة الأولى والتربية الدينية بالفترة الثانية.

بهدوء دون رصد أي مشكلات بورسعيد تواصل امتحانات الشهادة الإعدادية IMG-20230516-WA0042 IMG-20230516-WA0035 IMG-20230516-WA0041 IMG-20230516-WA0036 IMG-20230516-WA0037 IMG-20230516-WA0040 IMG-20230516-WA0039 IMG-20230516-WA0038 IMG-20230516-WA0034 IMG-20230516-WA0032

وشددت وكيل تعليم بورسعيد على رؤساء اللجان بعدم السماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول أو أي من ملحقاته أوالساعات الذكية داخل اللجان منعا للغش وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، متمنية التوفيق للجميع.