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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بـ 80 لوحة.. وكيل تعليم بورسعيد: تدشين المعرض الدائم للفن التشكيلى| صور

ب 80 لوحة وكيل تعليم
ب 80 لوحة وكيل تعليم بورسعيد تدشين المعرض الدائم للفن التشكي

 وجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أسمى عبارات الشكر التقدير لتوجه عام التربية الفنية لإتمام المعرض الدائم للفن التشكيلي ببهو المديرية.

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وأكدت وكيل أول الوزارة للتعليم فى بورسعيد أن هذا المعرض هو الأول من نوعه ويأتي لإضفاء روح الفن وأخلاقياته على هذا المكان بالمؤسسة العريقة، مشيرة إلى أن المعرض يضم 80 لوحة فنية من إبداعات المعلمين والطلاب، بالإضافة لمجسم بتقنية الصوت والضوء لمعبد الكرنك.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام أن هذا المعرض قد تم التحضير له منذ أشهر وقام الموجهين المعنيين بالإشراف عليه وتجهيزه وعمل إطارات للأعمال الفنية وتجهيزها بصورة نهائية للعرض بصورة تليق بتعليم بورسعيد.

ب 80 لوحة وكيل تعليم بورسعيد تدشين المعرض الدائم للفن التشكيلى| صور

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IMG-20230516-WA0026
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IMG-20230516-WA0029
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IMG-20230516-WA0028
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جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة عبير موجه عام التربية الفنية والسادة الموجهين المشرفين على تجهيز المعرض.

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