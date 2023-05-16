بـ 80 لوحة.. وكيل تعليم بورسعيد: تدشين المعرض الدائم للفن التشكيلى| صور

وجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أسمى عبارات الشكر التقدير لتوجه عام التربية الفنية لإتمام المعرض الدائم للفن التشكيلي ببهو المديرية.

وأكدت وكيل أول الوزارة للتعليم فى بورسعيد أن هذا المعرض هو الأول من نوعه ويأتي لإضفاء روح الفن وأخلاقياته على هذا المكان بالمؤسسة العريقة، مشيرة إلى أن المعرض يضم 80 لوحة فنية من إبداعات المعلمين والطلاب، بالإضافة لمجسم بتقنية الصوت والضوء لمعبد الكرنك.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام أن هذا المعرض قد تم التحضير له منذ أشهر وقام الموجهين المعنيين بالإشراف عليه وتجهيزه وعمل إطارات للأعمال الفنية وتجهيزها بصورة نهائية للعرض بصورة تليق بتعليم بورسعيد.

ب 80 لوحة وكيل تعليم بورسعيد تدشين المعرض الدائم للفن التشكيلى| صور IMG-20230516-WA0026 IMG-20230516-WA0029 IMG-20230516-WA0027 IMG-20230516-WA0028 IMG-20230516-WA0025 IMG-20230516-WA0024

جاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة عبير موجه عام التربية الفنية والسادة الموجهين المشرفين على تجهيز المعرض.