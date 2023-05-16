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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتهنئته بالفوز بمقعد النقيب العام.. محافظ بورسعيد يلتقي نقيب التطبيقيين

محافظةبورسعيد يلاقي
محافظةبورسعيد يلاقي نقيب التطبيقيين

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين والوفد المرافق،  بديوان عام المحافظة ،  وبحضور الدكتور على الألفي نقيب المعلمين ببورسعيد،  وذلك لمناقشة واستعراض عدد من موضوعات التعاون بين محافظة بورسعيد والنقابة.

و في بداية اللقاء،  قدم محافظ بورسعيد التهنئة للمهندس رمضان هلال ابن محافظة بورسعيد، لفوزه في انتخابات النقابة بمنصب نقيب عام التطبيقيين،  مشيدا بجهود نقابة تطبيقيين بورسعيد في عدد من الأعمال التدريبية و الخدمية التي تقدمها بالتعاون بين مختلف المؤسسات ببورسعيد.

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و خلال اللقاء،  تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بنقابة التطبقيين ببورسعيد،  و سبل التعاون في عدد من المجالات بالمحافظة،  وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم لتحقيق التعاون المثمر،  كما شهد اللقاء تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد و وفد نقابة التطبيقيين.

محافظةبورسعيد يلاقي نقيب التطبيقيين

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ومن جانبه،  وجه المهندس رمضان هلال، والوفد المرافق،  الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال،  مشيدا بما شهدته محافظة بورسعيد،  من تطور وتنمية في كافة المجالات انعكست على جودة الخدمات المقدمة للمواطن،  وجعلت بورسعيد تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة.

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