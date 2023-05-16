لتفريغ حمولة لصالح هيئة قناة السويس.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة KATHLEEN

استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة SANTA VITORIA القادمة من تركيا، لشحن 38500 طن من خام الكلينكر إلى جمهورية الدومينيكان ، مما يعد دليلا على نجاح تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد وفتح اسواق جديدة وزيادة حركة الصادرات المصرية .

على جانب آخر استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة KATHLEEN القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 38 ماسورة لصالح هيئة قناة السويس .

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .