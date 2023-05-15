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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترك بصمات واضحة.. محافظ بورسعيد ينعى نجم المصري السابق الكابتن الكتشي

الراحل نجم المصري
الراحل نجم المصري فى السبعينات كابتن الكتشي

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، وفاة نجم وقائد المصري خلال حقبة الستينيات الكابتن محمد عبد الرازق "الكتشي "،  الذي عمل لسنوات وسنوات مدربً.

وتوجه محافظ بورسعيد ، بخالص العزاء والمواساة لأسرته وسائر محبيه،  داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل ترك بصمات واضحة في مجال العمل الرياضي، والذي ظل يعمل لسنوات وسنوات مدربً لكرة القدم،  وأشار محافظ بوسعيد اننا فقدنا أحد رموز العمل الرياضي ببورسعيد ،  والمخلص والمجتهد في عمله،  و الذي كان حريص على الإخلاص للنادي المصري لسنوات عديدة،  متمنيا من الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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