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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إشادة من الأجانب بـ باخرة pacific world بالمظهر الحضاري والجمالي لـ بورسعيد

محافظ بورسعيد يشكر
محافظ بورسعيد يشكر الشركات المنفذة للمشروعات

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كافة الشكر والتقدير لجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد،  والشركات المنفذة للمشروعات و ذلك لجهودهم وإخلاصهم في العمل حتى ظهرت المحافظة بشكل مشرف حضاري، و أصبحت محل إشادة من جميع زائري بورسعيد سواء من أبناء المحافظة أو المحافظات الأخرى أو السائحين من مختلف دول العالم. 

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جاء ذلك بعد إشادة واسعة من سائحي الباخرة السياحية pacific world،  حيث قام  السائحون بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية والترفيهية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة،  و ساحة مصر،  و الممشى السياحي،  فضلا عن الجلوس في كافيهات المدينة،  مشيدين بالمظهر الحضاري و الجمالي للمحافظة،  والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

وكان  ميناء بورسعيد السياحي، قد استقبل ، الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 راكب و661 بحار من مختلف الجنسيات ، في  أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين، وسوق يقوم  مجموعة من الركاب بعمل رحلة سريعة للقاهرة، ومن المقرر أن تغادر السفينة الساعة الحادية عشر يوم الجمعة القادمة متوجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان"

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