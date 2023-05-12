عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوج سياحي | بورفؤاد تستقبل الباخرة pacific world | صور

جولات عديدة لوفود
جولات عديدة لوفود عربية وأجنبية لزيارة معالم مدينة بورفؤاد |

استقبلت مدينة بورفؤاد خلال  اليوم الجمعة ،  سائحي الباخرة السياحية Pacific World في  أولى رحلاتها البحرية والتي تستمر لمدة يومين بمحافظة بورسعيد. 

لتفريغ 3540 طن رخام.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة ZAMZAM I

محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشارع 23 يوليو قريبا

وفي سياق متصل، شهدت مدينة بورفؤاد اقبال العديد من الوفود السياحية من الدول العربية الشقيقة وبعض دول شرق أسيا ،هذا إلى جانب استمرار توافد أتوبيسات رحلات اليوم الواحد من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة المكس للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

جولات عديدة لوفود عربية وأجنبية لزيارة معالم مدينة بورفؤاد | شاهد

IMG-20230512-WA0058
IMG-20230512-WA0058
IMG-20230512-WA0061
IMG-20230512-WA0061
IMG-20230512-WA0052
IMG-20230512-WA0052
IMG-20230512-WA0055
IMG-20230512-WA0055
IMG-20230512-WA0057
IMG-20230512-WA0057
IMG-20230512-WA0056
IMG-20230512-WA0056
IMG-20230512-WA0054
IMG-20230512-WA0054
IMG-20230512-WA0059
IMG-20230512-WA0059
IMG-20230512-WA0053
IMG-20230512-WA0053
IMG-20230512-WA0060
IMG-20230512-WA0060

كما أعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة و مصممة على الطراز الأوروبي ، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .

بورفؤاد أخبارمحافظة بورسعيد أخبار موانئ بورسعيد أخبار سياحة بورسعيد الباخرة السياحية الأماكن السياحية الدول العربية الشقيقة المعالم السياحية الوفود السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أعلن الرحيل وشكوى كهربا للفيفا .. زلزال مرتضى منصور يضرب الزمالك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

روّج أدوية محظورة | قرار عاجل في السعودية بشأن صيدلي مصري

سقوط 33 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة

تشكيل الهلال أمام الوحدة بكأس السعودية

التعليم العالي توضح موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية من القبول بمصر

حكم تلقين المصلي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه.. الإفتاء توضح

وزير الصحة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الأورام السرطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة.. بمذاق لا يقاوم

إقبال كبير على حفل شارموفرز في 6 أكتوبر.. صور

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

فيديو

صدمة تضرب الترجي وغيابات بالجملة | هل يفعلها الأهلي ؟

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ