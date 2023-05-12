فوج سياحي | بورفؤاد تستقبل الباخرة pacific world | صور

استقبلت مدينة بورفؤاد خلال اليوم الجمعة ، سائحي الباخرة السياحية Pacific World في أولى رحلاتها البحرية والتي تستمر لمدة يومين بمحافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة بورفؤاد اقبال العديد من الوفود السياحية من الدول العربية الشقيقة وبعض دول شرق أسيا ،هذا إلى جانب استمرار توافد أتوبيسات رحلات اليوم الواحد من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة المكس للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

جولات عديدة لوفود عربية وأجنبية لزيارة معالم مدينة بورفؤاد | شاهد IMG-20230512-WA0058 IMG-20230512-WA0061 IMG-20230512-WA0052 IMG-20230512-WA0055 IMG-20230512-WA0057 IMG-20230512-WA0056 IMG-20230512-WA0054 IMG-20230512-WA0059 IMG-20230512-WA0053 IMG-20230512-WA0060

كما أعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة و مصممة على الطراز الأوروبي ، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .