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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية Pacific world

أشهر الفنادق العائمة
أشهر الفنادق العائمة يصل ميناء بورسعيد السياحى

استقبل ميناء بورسعيد السياحي لسفينة الرحلات البحرية Pacific world عالم المحيط الهادى ، وهي واحدة من السفن السياحية الشهيرة في العالم، وكانت تُعرف سابقًا باسم The Love Boat،والتى تصل أولى رحلاتها البحرية لبورسعيد وعلى متنها 1209 راكباً و661 طاقم بحارة من مختلف الجنسيات ،ضمن زيارات وجولات سياحية للسفينة حول العالم.

 

وعقب رسو السفينة اتخذت إدارة ميناء بورسعيد الإجراءات اللازمة لاستقبال السائحين للقيام بجولات سياحية، تتضمن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتى القاهرة وبورسعيد، وستغادر السفينة الفندق العائم ميناء بورسعيد غداً الجمعة متجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان" لاستكمال باقي رحلتها السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

أشهر الفنادق العائمة يصل ميناء بورسعيد السياحى

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IMG-20230511-WA0063
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وفي هذا الصدد، تم التنسيق بين كل الجهات المعنية لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى ميناء بورسعيد السياحى  وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

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الجدير بالذكر أن هذه السفينة السياحية الفاخرة تم بناؤها عام 1995، وتم تجديدها عام 2018، وصممت بتصميم عصرى أنيق وسطح خارجي واسع، لتعمل كفندق عائم مزود بمسرح بلاديوم شديد الانحدار يتميز بخطوط رؤية ممتازة ومسرح جلوس مع منصات صغيرة وأماكن للترفيه للأطفال، بالإضافة إلى 14 طابق و 1008 كابينة و 19 غرفة فاخرة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة (ADA) مصممة للركاب ذوي الإعاقة.

 

يأتي ذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعظيم دورها والاستفادة من موقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، واستقبال السياحة وتنشيطها عبر الموانئ المصرية والاهتمام بالرحلات السياحية.

 

ويعد هذا النشاط لميناء غرب بورسعيد  السياحي دليلًا على جاهزية موانئ الهيئة لاستقبال هذا النوع من السفن السياحية بعد التطوير الذي شهده الرصيف والممشى السياحي لاستقبال السفن السياحية واليخوت، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

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