محافظ بورسعيد يشدد على أهمية اعتماد الطلاب في تحصيلهم للعلم على أنفسهم

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس أمناء جمعية مشكاة نور الخيرية الثقافية.

وشدد المحافظ، خلال كلمته للطلاب أثناء جولته، على أن المدرسة هي المكان الشرعي لتلقي العلم بشكل علمي سليم وفيها تتكون شخصية الطلاب بصورة إيجابية من خلال غرس مبادئ الوطنية وقيم الإنسانية في نفوسهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والسلبية، مؤكدا أنه لا تراجع أو استثناء في تطبيق القانون بحرمان الطلاب المتجاوزين لنسبة الغياب المقررة من دخول الامتحانات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية اعتماد الطلاب في تحصيلهم للعلم على أنفسهم والمعلم والكتاب المدرسي الذي يوضع منه أسئلة الامتحان، ونبذ الدروس الخصوصية التي تهدر المال والوقت مقابل العلم الزائف، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة اهتمام الطالب فى هذه المرحلة العمرية بالرياضة وممارستها بانتظام مشيرا إلى أن مقولة العقل السليم فى الجسم السليم لم تأتى من فراغ، موجها الشكر والتقدير لكل القائمين على برنامج القوافل التعليمية والمنظمين.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من قيادات التعليم بالمحافظة ومديري العموم ومديري الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية المعنية بتنظيم القوافل.

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وكانت القوافل التعليمية المجانية للشهادة الإعدادية قد انطلقت يوم الأحد الماضي واستمرت حتى اليوم الخميس ١١ مايو بحضور كثيف من الطلاب بمتوسط ١٧٠٠ طالب وطالبة يوميا وقام عليها نخبة من أفضل معلمي بورسعيد واضعي أسئلة الإمتحانات.