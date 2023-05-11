محافظ بورسعيد يجدد التزام المحافظة بالدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالبداية الجيدة للجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، والتى اسفرت عن التأهل لدور ال 16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى فريق بترول اسيوط باللقاء الذى اقيم باستاد برج العرب .



وأكد محافظ بورسعيد خلال لقائه بالمدير الفنى الجديد الدكتور ميمى عبد الرازق ومعاونيه أحمد الكاس وطارق السيد واحمد جاب الله بمقر معسكر الفريق ببورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ على أهمية مساندة مشجعى واعضاء المصرى المخلصين لمجلس ادارة النادى واللاعبين وجهازهم الفنى خلال المرحلة الأخيرة للموسم الكروى الحالى من أجل احراز مركز جيد بجدول الدورى العام ، والتأهل لمباراتى النهائى لبطولتى كاس الرابطة وكأس مصر لاسعاد مواطنى بورسعيد جميعا.

محافظ بورسعيد يلتقي بالجهاز الجديد للمصري IMG-20230511-WA0040 IMG-20230511-WA0039 IMG-20230511-WA0038 IMG-20230511-WA0037 IMG-20230511-WA0033 IMG-20230511-WA0035 IMG-20230511-WA0032 IMG-20230511-WA0034 IMG-20230511-WA0036 IMG-20230511-WA0031



وجدد محافظ بورسعيد التزام المحافظة بالدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى لتحقيق امال وامنيات جماهيره ودفع الفريق الاول للمكانة اللائقة بتاريخة وجماهيريته الكبيرة بالمسابقات المحلية والقارية. وأشار للثقة الكاملة فى الجهاز الفنى الجديد والذى يضم نخبة من آفضل مدربى مصر.