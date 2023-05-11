عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ بورسعيد يجدد التزام المحافظة بالدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي بالجهاز الجديد للمصري

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالبداية الجيدة للجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، والتى اسفرت عن التأهل لدور ال 16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى فريق بترول اسيوط باللقاء الذى اقيم باستاد برج العرب . 

محافظ بورسعيد: نسعى للتعاون اليابان للارتقاء بمنظومة المخلفات والجمع المنزلي

وكيل تعليم بورسعيد تشيد باستقرار وانتظام العملية الامتحانية باللجان


وأكد محافظ بورسعيد خلال لقائه بالمدير الفنى الجديد الدكتور ميمى عبد الرازق ومعاونيه أحمد الكاس وطارق السيد واحمد جاب الله بمقر معسكر الفريق ببورسعيد بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ على أهمية مساندة مشجعى واعضاء المصرى المخلصين لمجلس ادارة النادى واللاعبين وجهازهم الفنى خلال المرحلة الأخيرة للموسم الكروى الحالى من أجل احراز مركز جيد بجدول الدورى العام ، والتأهل لمباراتى  النهائى لبطولتى كاس الرابطة وكأس مصر لاسعاد مواطنى بورسعيد جميعا. 

محافظ بورسعيد يلتقي بالجهاز الجديد للمصري

IMG-20230511-WA0040
IMG-20230511-WA0040
IMG-20230511-WA0039
IMG-20230511-WA0039
IMG-20230511-WA0038
IMG-20230511-WA0038
IMG-20230511-WA0037
IMG-20230511-WA0037
IMG-20230511-WA0033
IMG-20230511-WA0033
IMG-20230511-WA0035
IMG-20230511-WA0035
IMG-20230511-WA0032
IMG-20230511-WA0032
IMG-20230511-WA0034
IMG-20230511-WA0034
IMG-20230511-WA0036
IMG-20230511-WA0036
IMG-20230511-WA0031
IMG-20230511-WA0031


وجدد محافظ بورسعيد التزام المحافظة بالدعم المالى والمعنوى للنادى المصرى لتحقيق امال وامنيات جماهيره ودفع الفريق الاول للمكانة اللائقة بتاريخة وجماهيريته الكبيرة بالمسابقات المحلية والقارية. وأشار للثقة الكاملة فى الجهاز الفنى الجديد والذى يضم نخبة من آفضل مدربى مصر. 

بورسعيد أخبار رياضة بورسعيد اخبار النادي المصري كأس الرابطة كأس مصر محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

منافسة مع لا أحد.. كهربا ينشر رسالة غامضة على إنستجرام

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

التموين: دخول السبائك والجنيهات الذهبية الواردة مع المصريين في الخارج مجانا

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

أمين الجامعة العربية يدين الحادث الإجرامي بـ جزيرة جربة التونسية

وفاة وافد مصري غرقًا بـ الأردن .. وفتح تحقيق في الحادث

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

طائرات الاحتلال تشن غارات جديدة على قطاع غزة

4 صدامات عربية.. نتائج قرعة كأس آسيا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

فيديو

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد قرار الإعفاء من الضرائب| تفاصيل

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ