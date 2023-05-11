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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: نسعى للتعاون اليابان للارتقاء بمنظومة المخلفات والجمع المنزلي

الغضبان يناقش استعدادات
الغضبان يناقش استعدادات استقبال وفد هيئة التعاون الدولي اليا

عقد اللواء عادل الغضبان،  محافظ بورسعيد، اجتماعا تنسيقيا، وذلك لبحث ومناقشة استعدادات زيارة وفد هيئة التعاون الدولي الياباني "الجايكا"  لبورسعيد،  في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والجانب الياباني، لدعم منظومة إدارة المخلفات  بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام  المساعد و رؤساء أحياء ( الشرق – العرب – المناخ ) و الإدارة العامة لشئون البيئة و الإدارة المتكاملة للمخلفات و الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة و مدير مصنع تدوير المخلفات .

وأكد محافظ بورسعيد أن زيارة وفد هيئة التعاون الدولي الياباني تعد الثانية لمحافظة بورسعيد،  وذلك للبدء في الخطوات التنفيذية للتعاون،  و الزيارة الميدانية لعدد من المناطق التي ستشهد خطة التعاون،  لافتا أن وفد "الجايكا"  يرغب في التعاون مع محافظة بورسعيد من خلال تقديم منحة للمحافظة في مجال الارتقاء بمنظومة المخلفات والجمع المنزلي.

ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة التتفيذية بالتنسيق فيما بينهم و عقد مؤتمر لمناقشة التصور المبدئي لخطة وٱليات العمل والتعاون مع الجانب الياباني، مشددا على أهمية تحديد خطة عمل منظمة وعلى درجة عالية من الدقة فيما يتعلق بمنظومة الجمع المنزلي، منوها لأهمية وضع وتحديد كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح منظومة الجمع المنزلي،  من خلال توفير عمالة متخصصة،  و منظومة فنية و توزيع جيد للعمال على جميع الأحياء والعمارات السكنية،  كما وجه بحصر كافة الإمدادات والاحتياجات اللازمة من المعدات والتجهيزات لمنظومة الجمع المنزلي،  والتكلفة اللازمة للمشروع، وتحديد نقاط ارتكاز معينة خاصة بسيارات الجمع المنزلي للتيسير عليهم، وتحقيق النظام خلال سير العمل،  فضلا عن التنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق لعرض الأفكار والمقترحات التي تضمن افضل ٱلية لتنفيذ الأعمال.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الدراسة الجيدة و وضع ٱلية عمل متميزة تحقق الاستغلال الأمثل من التعاون مع وفد الجايكا،  كما ناقش المحافظ مع الحضور رؤية المحافظة في منظومة الجمع المنزلي، كما تطرق محافظ بورسعيد لمقترح الجولة الميدانية التي من المقرر القيام بها خلال الأسبوع القادم مع وفد الجايكا،  حيث سيتم زيارة بحيرة المنزلة،  ومصنع تدوير القمامة والمدفن الصحي و مناطق من الأحياء،  وذلك للوقوف ميدانيا على خطة التعاون بين المحافظة و الجانب الياباني،  لافتا أن المحافظة تسعى لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير ويساهم في التخلص الآمن من المواد البلاستيكية،  ويساهم في الحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة في ملف البيئة، ويعد أول مجمع معالجة للمخلفات الصلبة في مصر.

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وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، كما ألقى الضوء على مصنع تدوير القمامة بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب  الياباني،  مؤكدا على أهمية الاستعداد الجيد من الجهات المختصة بما يحقق أفضل استفادة من التعاون بين المحافظة والجانب الياباني.

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