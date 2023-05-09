شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، احتفالات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بأعياد تحرير سيناء، "الذكرى ال41 لعيد تحرير سيناء"، وذلك بحضور رئيس الجامعة دكتور مدحت عوض الحادق والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس و أعضاء قبائل ونواب سيناء.

وهنأ محافظ بورسعيد ، كافة الحضور بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الحبيبة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه، معربا عن تقديره واعتزازه بجيش مصر العظيم ورجاله البواسل الذين سطروا أعظم ملاحم التضحية والفداء لتحرير الأرض وحماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، موجها التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين صنعوا من نسيج أرواحهم ودمائهم الذكية ملحمة النصر الخالد.

وقال محافظ بورسعيد ، اننا نبعث رسالة سلام من أرض سيناء الحبيبة، في ظل ما تنعم به الدولة المصرية من امن واستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا أن مدينة " سلام مصر " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.

الغضبان يشهد احتفالات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بأعياد تحرير سيناء IMG-20230509-WA0018 IMG-20230509-WA0010 IMG-20230509-WA0019 IMG-20230509-WA0017 IMG-20230509-WA0007 IMG-20230509-WA0016 IMG-20230509-WA0015 IMG-20230509-WA0008 IMG-20230509-WA0013 IMG-20230509-WA0012 IMG-20230509-WA0014 IMG-20230509-WA0011 IMG-20230509-WA0006 IMG-20230509-WA0005 IMG-20230509-WA0009

و صرح محافظ بورسعيد بأن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تعد صرحا تعليميا مقام على أعلى مستوى، وتُقدم الجامعة برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، وتقع على مساحة 70.140 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 645.7 مليون جنيه، كما تشمل (تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحرى والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر)

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالصروح العلمية الجديدة في شرق بورسعيد، والتي جاءت ضمن خطة الدولة لتعمير سيناء و التوسع في المناطق العمرانية، مؤكدا على أن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تعد نموذجا للجامعات المصرية المقامة على أعلى مستوى لتأهيل وتنشئة أجيال قادرة على مواصلة التنمية المنشودة على أرض مصر.

وكرم محافظ بورسعيد، ورئيس الجامعة الشركات المشاركة في إنشاء الجامعة ، وكذلك توقيع بروتوكول بين الجامعة وشركة قناة السويس للحاويات.