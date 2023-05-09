عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يشهد احتفالات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بأعياد تحرير سيناء

الغضبان يشهد احتفالات
الغضبان يشهد احتفالات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بأعياد ت

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، احتفالات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بأعياد تحرير سيناء،  "الذكرى ال41 لعيد تحرير سيناء"،  وذلك بحضور رئيس الجامعة دكتور مدحت عوض الحادق والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس و أعضاء قبائل ونواب سيناء.

وهنأ محافظ بورسعيد ، كافة الحضور بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الحبيبة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه، معربا عن تقديره واعتزازه بجيش مصر العظيم ورجاله البواسل الذين سطروا أعظم ملاحم التضحية والفداء لتحرير الأرض وحماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، موجها التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين صنعوا من نسيج أرواحهم ودمائهم الذكية ملحمة النصر الخالد. 

شحن 3050 طن صودا من ميناء غرب بورسعيد

الغضبان: توريد أكثر من 8 ٱلاف طن قمح من المزارعين لمطاحن بورسعيد

وقال محافظ بورسعيد ، اننا نبعث رسالة سلام من أرض سيناء الحبيبة، في ظل ما تنعم به الدولة المصرية من امن واستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  مشيرا أن مدينة " سلام مصر " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد  والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.

الغضبان يشهد احتفالات جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بأعياد تحرير سيناء

IMG-20230509-WA0018
IMG-20230509-WA0018
IMG-20230509-WA0010
IMG-20230509-WA0010
IMG-20230509-WA0019
IMG-20230509-WA0019
IMG-20230509-WA0017
IMG-20230509-WA0017
IMG-20230509-WA0007
IMG-20230509-WA0007
IMG-20230509-WA0016
IMG-20230509-WA0016
IMG-20230509-WA0015
IMG-20230509-WA0015
IMG-20230509-WA0008
IMG-20230509-WA0008
IMG-20230509-WA0013
IMG-20230509-WA0013
IMG-20230509-WA0012
IMG-20230509-WA0012
IMG-20230509-WA0014
IMG-20230509-WA0014
IMG-20230509-WA0011
IMG-20230509-WA0011
IMG-20230509-WA0006
IMG-20230509-WA0006
IMG-20230509-WA0005
IMG-20230509-WA0005
IMG-20230509-WA0009
IMG-20230509-WA0009

و صرح محافظ بورسعيد بأن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تعد صرحا تعليميا مقام على أعلى مستوى، وتُقدم الجامعة برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، وتقع على مساحة 70.140 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 645.7 مليون جنيه، كما تشمل (تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحرى والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر)

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالصروح العلمية الجديدة في شرق بورسعيد،  والتي جاءت ضمن خطة الدولة لتعمير سيناء و التوسع في المناطق العمرانية،  مؤكدا على أن جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تعد نموذجا للجامعات المصرية المقامة على أعلى مستوى لتأهيل وتنشئة أجيال قادرة على مواصلة التنمية المنشودة على أرض مصر.

وكرم محافظ بورسعيد، ورئيس الجامعة الشركات المشاركة في إنشاء الجامعة ، وكذلك توقيع بروتوكول بين الجامعة وشركة قناة السويس للحاويات.

بورسعيد أخبارمحافظة بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيس المشروعات السكنية خطة التنمية المستدامة محافظ بورسعيد مدينة سلام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

ملايين مهربة..اعترافات سوري: كلفت سائقا باستلام 2.5 مليون جنيه لتحويلها بالعملة الأجنبية

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

احنا في الوزارة|رسالة مفاجئة من شاومينج تكشف اسرار تسريب امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

بسبب التصعيد مع غزة.. إسرائيل مرعوبة من استهداف تل ابيب بصواريخ المقاومة

سعر سيات ليون موديل 2023 الهاتشباك في مصر| صور

وزيرة الهجرة تعلق على حوار "صدى البلد" مع الطلاب العائدين من السودان

بعد عام من وفاته.. الكشف عن سبب موت النجم العالمي راي ليوتا

الذروة الخميس.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 48 ساعة القادمة

دخل البلاد بجواز مزور.. الداخلية الكويتية تعلن ضبط "المبعد الهارب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

كارثة ..30 دقيقة من المكالمات الهاتفية واستخدام الانترنت يصيب بـ 10أمراض خطيرة

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ