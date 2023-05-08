الغضبان: توريد أكثر من 8 ٱلاف طن قمح من المزارعين لمطاحن بورسعيد

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، خلال جولته، سير العمل في توريد محصول القمح لمطاحن وصوامع المحافظة، وذلك خلال تفقده مطحن جنوب بورسعيد، حيث رافقه خلال جولته، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ أحمد زغلف رئيس حى الجنوب، والدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، و المهندس محمد عوض مدير مديرية التموين، واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد أن صوامع وشون ومطاحن محافظة بورسعيد استقبلت حتى الٱن أكثر من 8 ٱلاف طن من القمح وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح والذي انطلق في منتصف أبريل الماضي، لافتا إلى زيادة كمية الأقماح الموردة للمطاحن خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء موسم الحصاد في جميع حقول المحافظة.

و خلال لقاؤه عدد من المزارعين، أشاد محافظ بورسعيد بوعي وجهود مزارعي بورسعيد، والتي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.

محافظ بورسعيد يتابع توريد القمح IMG-20230508-WA0029 IMG-20230508-WA0035 IMG-20230508-WA0033 IMG-20230508-WA0031 IMG-20230508-WA0034 IMG-20230508-WA0028 IMG-20230508-WA0030 IMG-20230508-WA0032 IMG-20230508-WA0027 IMG-20230508-WA0025

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم والتيسيرات للمزارعين، مؤكدًا على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد ، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وكان محافظ بورسعيد قد شهد حصاد محصول القمح بمزارع سهل الطينة شرق المحافظة، وعقد لقاء موسع مع المزارعين للحديث معهم حول اوضاعهم والتيسيرات المقدمة لهم من الدولة وتوعيتهم.