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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: مصنع الغازات صرح صناعي عملاق لدعم القطاعين الطبي والصناعي

الغضبان مصنع الغازات
الغضبان مصنع الغازات يوفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج الغازات بجنوب بورسعيد استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشآت الصناعية الجديدة. 

 

 جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد،  اليوم،  للوقوف على آخر مستجدات العمل داخل عدد من المصانع الجديدة بالجنوب، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية،  وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومسئولي شركة الغازات.

 

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع الغازات جنوب بورسعيد، والذي يقام على مساحة 10000 م٢، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة.

 

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، وتفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجاري إنشاؤها. 

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وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

الغضبان مصنع الغازات يوفر العديد من فرص العمل لأبناء بورسعيد

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جدير بالذكر أن المصنع سيساهم في  الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

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