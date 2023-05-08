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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل وأوضاع العاملين بمصنع إنتاج البطانيات

الغضبان يتفقد احد
الغضبان يتفقد احد مصانع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية جنو

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية ، مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد،  وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع،  والذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية.

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 رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

واطلع محافظ بورسعيد على سير العمل بخطوط الإنتاج في مختلف الأقسام،  مشيدا بمعدلات وجودة الإنتاج، والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين بالمصنع، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدا حرصه على تفقد أوضاع العاملين بالمناطق الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم.

الغضبان يتفقد احد مصانع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

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وأكد المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها بأن المحافظة تدعم المستثمر الجاد و تقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية و الاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.

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