محافظ بورسعيد يتابع سير العمل وأوضاع العاملين بمصنع إنتاج البطانيات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته الميدانية ، مصنع إنتاج البطانيات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، والذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية.

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

واطلع محافظ بورسعيد على سير العمل بخطوط الإنتاج في مختلف الأقسام، مشيدا بمعدلات وجودة الإنتاج، والتقى محافظ بورسعيد عددا من العاملين بالمصنع، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مؤكدا حرصه على تفقد أوضاع العاملين بالمناطق الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم.

الغضبان يتفقد احد مصانع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد IMG-20230508-WA0006 IMG-20230508-WA0002 IMG-20230508-WA0007 IMG-20230508-WA0004 IMG-20230508-WA0008 IMG-20230508-WA0011 IMG-20230508-WA0009 IMG-20230508-WA0005 IMG-20230508-WA0003 IMG-20230508-WA0010

وأكد المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها بأن المحافظة تدعم المستثمر الجاد و تقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية و الاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.