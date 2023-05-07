سنابل الخير.. فرحة بين مزارعى شرق بورسعيد مع بدء حصاد محصول القمح

انطلق موسم حصاد محصول القمح بمزارع محافظة بورسعيد، وبدأ المزارعين في حصاد الخير من محصول القمح، حيث شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الخميس الماضي ، حصاد محصول القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

ورافق المحافظ خلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

وخلال فعاليات الحصاد، أشار المحافظ إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد زادت عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان ووصلت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، مؤكدًا أنه يجرى تقديم حميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

زراعة 10 آلاف و138 فدانا بمحصول القمح

وأكد المحافظ أنه جرى تشكيل لجان لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

وأوضح محافظ ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضى الزراعية التى تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده للشون والصوامع، مضيفًا أنه يتم زراعة 10 آلاف و138 فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات متواصلة مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بالمحاصيل الاستراتيجية.

أحد المزارعين: الإنتاجية غير مسبوقة

في نفس السياق، سادت حالة من الفرحة بين أهالى منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، خلال حصاد محصول القمح وزيادة الإنتاجية للفدان خلال هذا العام.

وزار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة مُسنة فلاحة من أهالي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، في منزلها الصغير بجوار أرضها التي تقوم بزراعتها ، وأقدم المحافظ، على تقبيل رأس السيدة المُسنة تقديراً لإخلاصها في العمل وتعمير الأرض، فهي حتى الآن ورغم كبر سنها مازالت تعمل بنفسها في زراعة الأرض واستصلاحها، وقامت بتحويلها من أرض بور مالحة إلى أرض زراعية خصبة، واستجاب لها في عدد من الطلبات.

وأشادت السيدة المُسنة، بما تقوم به الدولة المصرية من دور مهم وبارز مع الفلاحين والمزارعين لاستصلاح الأراضي الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده التي يبذلها للقضاء على الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز سيناء.

في سياق متصل، أكد مزارع من داخل إحدى حقول القمح، أنه يتقدم بالشكر للقيادة السياسية وجميع المسئولين والتنفيذيين على مجهوداتهم فى زراعة الأراضى، مضيفا، أن أرض سهل الطينة قطعة من سيناء على الرغم أنها تابعة حالياً لمحافظة بورسعيد، إلا أنها تتبع سيناء لذلك هى أرض مباركة وفيها الخير الكثير.

وأشار إلى مجهودات الدولة المصرية قائلاً "كل الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كل قراراته الحكيمة والتى قضت على الإرهاب تماماً فى سيناء، فحالنا اليوم يختلف تماماً عما عشناه خلال السنوات الماضية"، موضحاً أنه لم يحصل على انتاجية بجودة عالية لمحصول القمح مثل هذا الموسم منذ عام 2010.

وأوضح أن الأمن والأمان الذى نشعر به حالياً زاد من إنتاجية الفدان بسبب سهولة ويسر عمليات الانتقال، وكذلك تقديم الخدمات الزراعية على الوجه الأكمل لزيادة الإنتاجية وزيادة الرقعة الزراعية أيضاً.

ولفت المزارع إلى أننا اليوم أصبحنا نزرع فى الأرض الواحدة القمح، الموز، الزيتون، النخيل، وغيرهم من الزراعات، فالأرض باتت صالحة لكل شيء بعد أن كانت مالحة وبور، هذا بالإضافة إلى أن إنتاجية الفدان الآن وصلت الى 20 أردب، وبتوفير اليوريا والنترات ستصل إلى 25 أردب.

"سنابل الخير" فرحة بين مزارعى شرق بورسعيد خلال حصاد محصول القمح IMG-20230507-WA0024 IMG-20230507-WA0023 IMG-20230507-WA0026 IMG-20230507-WA0027 IMG-20230507-WA0025 IMG-20230507-WA0022 IMG-20230504-WA0022 IMG-20230504-WA0024

من جانبه، أكد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 ارتفعت بشون منطقة بورسعيد ووصلت إلى 5300 طن.

وأضاف أن الكمية الموردة ذات درجة نقاوة عالية، وفقا للجنة الفنية المتخصصة في فرز واستلام القمح المحلى التى تعمل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى فى العطلات الرسمية والأجازات حيث بلغ إجمالى توريد وإستلام القمح من المزارعين، كمية تقدر ب 5300 طن.