وكيل تعليم بورسعيد تتفقد مدرسة أحمد زويل للاطمئنان على انتظام الامتحانات

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مدرسة أحمد زويل للتعليم والتدريب المزدوج لمتابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 - 2023 بحضور الدكتورة زينب عريف، مدير إدارة التعليم المزدوج.
وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن طلاب الصف الثاني الثانوي الفني يؤدون اليوم أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي.
وكشفت وكيل تعليم بورسعيد أن 135 طالبة بالمدرسة يؤدين الامتحانات من خلال 7 لجان فرعية، مشيرة إلى انتظام سير العملية الامتحانية دون وقوع أي مخالفات تذكر.