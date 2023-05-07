وكيل تعليم بورسعيد تتفقد مدرسة أحمد زويل للاطمئنان على انتظام الامتحانات

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مدرسة أحمد زويل للتعليم والتدريب المزدوج لمتابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 - 2023 بحضور الدكتورة زينب عريف، مدير إدارة التعليم المزدوج.

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن طلاب الصف الثاني الثانوي الفني يؤدون اليوم أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي.

انتظام امتحانات نهاية العام الدراسي بزويل بورسعيد للتعليم والتدريب المزدوج IMG-20230507-WA0011 IMG-20230507-WA0010 IMG-20230507-WA0009 IMG-20230507-WA0008 IMG-20230507-WA0012

وكشفت وكيل تعليم بورسعيد أن 135 طالبة بالمدرسة يؤدين الامتحانات من خلال 7 لجان فرعية، مشيرة إلى انتظام سير العملية الامتحانية دون وقوع أي مخالفات تذكر.