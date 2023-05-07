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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد مدرسة أحمد زويل للاطمئنان على انتظام الامتحانات

انتظام امتحانات نهاية
انتظام امتحانات نهاية العام الدراسي بزويل بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، مدرسة أحمد زويل للتعليم والتدريب المزدوج لمتابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 - 2023 بحضور الدكتورة زينب عريف، مدير إدارة التعليم المزدوج.

محافظ بورسعيد للتوأم «حسن»: مجلس المصري سيد قراره برئاسة أبوعلي

في أول أيامها.. وكيل تعليم بورسعيد يتفقد سير عمل الامتحانات

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن طلاب الصف الثاني الثانوي الفني يؤدون اليوم أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي. 

انتظام امتحانات نهاية العام الدراسي بزويل بورسعيد للتعليم والتدريب المزدوج

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وكشفت وكيل تعليم بورسعيد أن 135 طالبة بالمدرسة يؤدين الامتحانات من خلال 7 لجان فرعية، مشيرة إلى انتظام سير العملية الامتحانية دون وقوع أي مخالفات تذكر.

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