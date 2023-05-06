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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيامها.. وكيل تعليم بورسعيد يتفقد سير عمل الامتحانات

في أول ايامها وتشدد
في أول ايامها وتشدد على عدم السماح بالغش وكيل تعليم بورسعيد

تابعت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023 في أول أيامها من خلال جولة موسعة رافقها خلالها الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

واستهلت وكيل تعليم بورسعيد جولتها من مدرسة القناة الابتدائية المعتمدة حيث يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس، وعددهم 635 طالب وطالبة الامتحانات من خلال 22 لجنة فرعية ، ثم مدرسة علي مبارك الابتدائية ، حيث يؤدي 584 طالب وطالبة الامتحانات من خلال 19 لجنة فرعية، ثم مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات، حيث تؤدي 497 طالبة الامتحانات من خلال 26 لجنة فرعية.

في أول ايامها وتشدد على عدم السماح بالغش وكيل تعليم بورسعيد خلال تفقدها الإمتحان

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كما تفقدت وكيل تعليم بورسعيد لجنة مدرسة البطل محمد مهران ، التي تستضيف طلاب مدرسة الشهيد محمد الحسيني الإعدادية للبنين بالحي الإماراتي ، حيث أدى 280 طالب امتحانات اليوم من خلال 18 لجنة فرعية، ثم مدرسة الشهيد محمد الحسيني الابتدائية والتي أدى فيها 1250 طالبا وطالبة الامتحانات من خلال 32 لجنة فرعية ومدرسة الرسوة الأساسية التي أدى فيها 274 طالب وطالبة الامتحانات من خلال 11 لجنة فرعية.

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محافظ بورسعيد يشدد على أهمية توفير المناخ الملائم لضمان انتظام الامتحانات

وتابعت الدكتورة هالة عبد السلام، انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوي العام خلال تفقدها مدرسة المهندس على سليمان الثانوية للبنين، حيث أدى 150 طالبا امتحانات اليوم من خلال 8 لجنة فرعية ومدرسة الغرفة التجارية الثانوية للبنات ، حيث أدى 376 طالبة الامتحانات الكترونيا من خلال 19 لجنة فرعية.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد ، خلال جولتها على عدم السماح لأي طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة والتصدي لأي محاولات غش بأي صورة وتطبيق كافة الإجراءات المتبعة حيال، ذلك طبقا للقرارات الوزارية المنظمة مع الالتزام بتوفير المناخ والأجواء الهادئة لجميع الطلاب.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023 تسير بكل يسر وانتظام منذ الدقائق الأولى ولم ترصد غرف عمليات الإدارات التعليمية أي مشكلات من شأنها تعكير صفو الامتحانات لافتة إلى ان جميع أسئلة الامتحانات جاءت من الكتاب المدرسي لجميع المراحل التعليمية.

وقد رافق وكيل الوزارة في هذه الجولة ، عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية ، و العجمي فرح مدير إدارة جنوب التعليمية ، ورمضان سأسأ مدير إدارة بحر البقر التعليمية ، و محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي، و آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.

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