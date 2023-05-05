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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يحث المواطنين على توعية أبنائهم بأهمية استغلال فرص العمل بالمنطقة الصناعية

الغضبان بورسعيد شهدت
الغضبان بورسعيد شهدت مشروعات قومية مهمة تحققت فى زمن قياسى

حرص اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، على التواصل مع عدد من المواطنين فور انتهائه من أداء صلاة الجمعة بمسجد الشاطي بحي العرب من منطلق أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين حول العديد من الموضوعات التى تمس حياتهم اليومية .

وفى هذا السياق ، استفسر محافظ بورسعيد  من بعض المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم فى عدد من المجالات ، وكذلك الاهتمام بالتعرف على مستوى الرضا والإدراك لدى المواطن نحو مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تتم على أرض المحافظة . 

الغضبان بورسعيد شهدت مشروعات قومية مهمة تحققت فى زمن قياسى

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وأشار محافظ بورسعيد  إلى أن المحافظة شهدت مشروعات قومية مهمة تحققت فى زمن قياسى ، والتى تعود على المواطن بتحقيق مزيد من الرخاء .

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وعلى جانب آخر ، اهتم اللواء عادل الغضبان بحث المواطنين على توعية أبنائهم بأهمية استغلال فرص العمل بالمنطقة الصناعية والاستثمار ، وذلك فى إطار تحقيق الاستفادة من المشروعات الصناعية والاستثمارية الضخمة التى تتم فى بورسعيد ، والتى تهدف لتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة ،

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