شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، حصاد محصول القمح بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه قد زادت المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، مؤكدًا على أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

الغضبان يعلن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى FB_IMG_1683201526331 FB_IMG_1683201518997 FB_IMG_1683201529461 FB_IMG_1683201510644 FB_IMG_1683201508011 FB_IMG_1683201496628 FB_IMG_1683201478922

وأكد محافظ بورسعيد على أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.