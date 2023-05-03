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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق بمحلات مول تجاري مملوك لمحافظة بورسعيد | شاهد

تفاصيل أندلاع حريق
تفاصيل أندلاع حريق بمول تجارى مملوك لمحافظة بورسعيد | شاهد

نجح ضباط وجنود الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة بورسعيد فى السيطرة على ألسنة اللهب التي نشبت بمحل تجارى داخل مول مملوك للمحافظة.


كان رواد مول بورسعيد التجارى المملوك لمحافظة بورسعيد بشارع طرح البحر هرعوا على تصاعد ألسنة اللهب من إحدى المحلات بالطابق الأول للمول بشكل خطير نتج عنها حالة زعر وتدافع للمواطنين بالكافيهات المجاورة للمحل المشتعل به النيران.


وعلى الفور توالت الاستغاثات بقوات حماية بورسعيد المدنية  للسيطرة على النيران بعد أن فشلت طفايات الحريق اليدوية المحمولة فى اخمادها وامتداد السنة اللهب لمكاتب الدور الأخير بالمول ومنها للعاملين من النزول للهروب من الحريق .

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هذا وقد وصل إلى موقع الحادث ٣ سيارات حماية مدنية بقيادة العميد هانى المهدى قائد قوات إطفاء بورسعيد  والذي نجح ورجاله فى السيطرة على ألسنة اللهب وتحرير المحتجزين بسبب الدخان الكثيف.

وتعاملت سيارات إسعاف بورسعيد مع حالات الاختناق بينما تدخلت سيارات الغاز لفصل الغاز عن المول وكذا الكهرباء .

تفاصيل أندلاع حريق بمول تجارى مملوك لمحافظة بورسعيد | شاهد

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هذا وتواجد بموقع الحادث ضباط الإدارة العامة لمرور بورسعيد بقيادة وكيل الإدارة العقيد كريم لهيطة لتسيير حركة المرور وتسهيل عمل قوات الإطفاء بعد تحويل سير السيارات من شارع عاطف السادات إلى شارع موازي.  


ويعكف ضباط إدارة البحث الجنائي لقسم شرطة الشرق بقيادة الرائد علاء الشيخ فى فحص سبب اندلاع الحريق واسبابه و الخسائر المترتبة على اندلاعه. 

بورسعيد الإدارة العامة للحماية المدنية الإدارة العامة الإدارة العامة لل دارة البحث الجنائى شارع عاطف السادات قسم شرطة الشرق محافظة بورسعيد مرور بورسعيد

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