عقب استياء المواطنين.. محافظ بورسعيد يتوعد المسئول عن إزالة مشروع عربات الشباب

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن إزالة عربة الشاب مصطفى عبد القادر و عربة الشاب محمد ياسر الكائنتان بأحد احياء محافظة بورسعيد.

جاء قرار محافظ بورسعيد عقب ابداء مواطنى بورسعيد استيائهم الشديد مما تم من اجراءات مع الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأكد محافظ بورسعيد، على استمرار تواجد العربات الخاصة بالشباب في نفس مكانها الحالي، وعدم اتخاذ أي إجراء يعيق ممارسة الشباب لمهنتهم ومصدر رزقهم .

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وشدد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم للشباب لمساندتهم على الاستمرار في عملهم ، لافتا إلى أننا نعمل جميعا من أجل خدمة المواطن وتوفير سبل الراحة لهم، وأي مسئول يجب أن يدعم الشباب نحو مستقبلهم، و يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه يقدم كل الدعم و التسهيلات لمشروعات الشباب الصغيرة التي تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم وتعينهم على صعوبات الحياة، متمنيا للشاب مصطفى على القادر التوفيق في حياته المهنية وأن يكون صاحب مشروع استثماري مميز خلال حياته القادمة.