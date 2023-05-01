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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يُهنئ الأيدي العاملة من أبناء بور سعيد بعيد العمال

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. أن يوم عيد العمال هو يوم إحترام وتقدير

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، أسمى معاني التهنئة إلي عمال مصر بشكل عام، ‏ والأيدي العاملة من أبناء محافظة بورسعيد بشكل خاص، بمناسبة الإحتفال بعيد العمال داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة  رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

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وأكد محافظ بورسعيد أن يوم عيد العمال هو يوم إحترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيراً إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الإهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الإقتصادية المنشودة.

وأضاف المحافظ بأن الأيدي العاملة من أبناء المحافظة جعلوا من بورسعيد واحدة من أهم المناطق الصناعية وكذلك واحدة من أكبر المحافظات في كافة المجالات،  مؤكدا على فخره بعمال مصر والذين ساهموا في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.

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