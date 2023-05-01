الغضبان: بورسعيد تمتلك جهازًا إداريا كفأ ساهم في أداء متميز لخدمة المواطنين

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، امس، لقاء موسعا مع عدد من مديري الإدارات والأجهزة التنفيذية بالديوان العام وعدد من رؤساء الأحياء ، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدة موضوعات ، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة سير ومستجدات العمل في عدد من الملفات والموضوعات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ، وعدد من مديري الإدارات والقيادات التنفيذية.



واستعرض المحافظ، عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، لافتًا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الأعوام السابقة طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتي ساهمت في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن.



وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازي لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تنموية، والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير في كافة المجالات

وأشار الغضبان إلى أن بورسعيد أصبحت تخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات.

مؤكدا أن لجيل الحالي لديه مجموعة من الخدمات المتميزة من مدن جديده وتوفير الامن والأمان والاستقرار والقضاء على الإرهاب بالإضافة الي تطوير الخدمات الأساسية من وطرق وإسكان و صرف صحي و في مجال الصحة لدينا تأمين صحي شامل وتوفير كبير في اجراء العمليات وتوفير العلاج فهو من اهم المشروعات؛ وإضافة أن جميع مؤسسات الدولة تعمل باستمرار على إنشاء المشروعات القومية .



وأوضح المحافظ أن بورسعيد حدث فيها طفره التنمية بشكل كبير خلال سبع سنوات من مشاريع تنموية ضخمة قائلا " انا نفسي اعمل كل حاجه حلوه لبلدي بورسعيد " مشيرا إلي عدم اختزال حجم الإنجازات في بعض المشاكل التي يمكن حلها فمسئوليه كل مواطن ان يشعر بحجم الإنجازات العظيمة.



ولفت بأنه يجب علينا جميعا أن نحمد الله على نعمة الوطن والاستقرار وعلي بلدنا مصر العظيمة داعياً الله أن يديم علي مصر بالأمن والأمان؛ مؤكدا أن علينا جميعا الحفاظ علي الآمن والامان والاستقرار لها.



وأشار المحافظ خلال حديثه، أن على المواطن دور كبير لمحاربة الفساد ودعم جهود الدولة، متناولا خطة التنمية على أرض بورسعيد، وإقامة المشروعات القومية التي تعود بالخير على الجميع، والذي يتحقق تحت راية ودعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منوها للتطور والنهضة في كافة المجالات التي حققتها بورسعيد للقضاء على أشكال الفساد الإداري.

الغضبان بورسعيد أصبحت تخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات IMG-20230501-WA0026 IMG-20230501-WA0021 IMG-20230501-WA0028 IMG-20230501-WA0022 IMG-20230501-WA0024 IMG-20230501-WA0023 IMG-20230501-WA0025 IMG-20230501-WA0020 IMG-20230501-WA0018 IMG-20230501-WA0019



ووجه محافظ بورسعيد الشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد على جهودهم المتواصلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها بورسعيد في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، مشيرًا إلى أن بورسعيد أصبحت تمتلك جهاز إداري كفء ساهم في تحقيق أداء متميز ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين .