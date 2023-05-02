تفريغ 1740طن مواسير بميناء غرب بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل السفينة BARBAROS ULUC VARDAL القادمة من تركيا وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن الى تركيا .

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة DEUBULK CANSEN القادمة من , كوريا الجنوبيه وذلك لتفريغ 1740 طن مواسير تابعة لشركة بلاعيم للبترول وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى تركيا .



وقد اتخذت إدارة موانئ بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.