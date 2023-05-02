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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 1740طن مواسير بميناء غرب بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد ميناء غرب بورسعيد  نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبل  السفينة BARBAROS ULUC VARDAL القادمة من تركيا وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن الى تركيا .

كما استقبل  ميناء غرب بورسعيد السفينة  DEUBULK CANSEN القادمة من , كوريا الجنوبيه وذلك لتفريغ  1740 طن مواسير تابعة لشركة بلاعيم للبترول  وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ متجهة إلى تركيا .

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وقد اتخذت إدارة موانئ بورسعيد جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من والى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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