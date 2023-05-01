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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لفصل الصيف.. صيانة طلمبات محطات المياه بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

استعدادا لفصل الصيف
استعدادا لفصل الصيف مياه القناة صيانة طلمبات المحطات بالسويس

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، انه تم البدء في أعمال المراجعة الشاملة والصيانة الدورية لطلمبات محطات مياه الشرب ورفع محطات الصرف الصحي، في إقليم القناة " الإسماعيلية والإسماعيلية وبورسعيد "، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، وذلك للحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضي واستمرارها في العمل بكفاءة وبكاملة طاقتها الإنتاجية، استعدادا لفصل الصيف.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت،رئيس مياه القناة  انه تم الانتهاء من أعمال صيانة طلمبات محطة فايد الكبري تصرف 220 لتر ث\ من المرحلة 800، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة لطلمبات محطة مياه القنطرة غرب الكبري والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوم، وصيانة طلمبات المرشحة لمحطة مياه الرياح والتي تعمل بطاقة تصميمية 6000 متر مكعب يوم، وصيانة طلمبات العكرة لمحطة أبوخليفة سعة 9000 متر مكعب يوم، وذلك تحت أشرف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة القنطرة غرب.

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كما تم الانتهاء من أعمال المراجعة الشاملة والصيانة طلمبات مجمع محطات مياه القصاصين، ومحطة مياه المحسمة والتي تعمل بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب يوم، والانتهاء من أعمال صيانة محطة مياه أم عزام والتي تعمل بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب يوم، وجاري أعمال المراجعة لصيانة طلمبات محطة معالجة صرف صحي القصاصين والتي تعمل بطاقة تصميمية 20 ألف متر مكعب يوم، وذلك تحت أشراف مباشر من محمود حسونة رئيس منطقة القصاصين.

استعدادا لفصل الصيف مياه القناة صيانة طلمبات المحطات بالسويس والإسماعيلية وبورسع

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وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ وعمال وفنيو الشركة بمحافظات القناة تمكنوا خلال لـ 24 ساعة الماضية من أصلاح عدة كسور مفاجئة في الشبكات وفي فترة زمنية وجيزة منها إصلاح خط المياه الرئيسي 8 بوصة المغذي لمنطقة عبد الرحيم، وإصلاح خط 12 بوصة الرئيسي المغذي لمنطقة الاستثمار، وإصلاح خط 300 مم بر أيمن طريق القصاصين، وإصلاح خط 6 بوصة المغذي لمنطقة التعاونيات بمدينة المستقبل، وصلاح كسر في خط 225 مم بقرية فنارة.

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