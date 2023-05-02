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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق القافلة الدعوية لوعظ بورسعيد تجوب أرجاء المحافظة| صور

انطلاق القافلة الدعوية
انطلاق القافلة الدعوية لوعظ بورسعيد تجوب ارجاء المحافظة

انطلقت، منذ قليل، القافلة الدعوية التى تنظمها منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية برئاسة الشيخ محمد عفيفي،  لتجوب أرجاء محافظة بورسعيد للتوعية الدينية والرد على استفسارات المواطنين ووعظهم في مختلف الموضوعات التي تهمهم.

 

وقال الشيخ محمد عفيفي مدير عام منطقة وعظ  بورسعيد الأزهرية ورئيس لجنة الفتوى و أمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، ان الإدارة تقوم بتنظيم العديد من  القوافل الدعوية بشكل مستمر وتجوب شوارع المحافظة والاماكن العامة، مثل المقاهي وحديقتي فريال و المسلة، وعدد من المستشفيات، مصانع منطقة الاستثمار،  المعدية، و الملاحات في مدينة بورفؤاد، كما سيتم عمل زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الحكومية كمديرية التربية والتعليم، والشباب والرياضة، و دواوين الأحياء، لتكريم العاملين بها بمناسبة عيد العمال.

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وأوضح الشيخ محمد عفيفي، أن القافلة الدعوية تهدف إلى التواصل المباشر مع الجمهور فى بورسعيد أثناء  تواجدهم في اي مكان، وتوعية الشباب في قضايا، الحث علي العمل، و أهمية وقيمة العلم، التأصيل الأخلاقي، خطورة الشائعات، بالإضافة إلى حوار  وفتوي متنقلة للرد علي جميع الأسئلة، اما بالنسبة لكبار السن فسنتحدث معهم عن الترابط الأسرى، و الحفاظ علي البيئة، الحفاظ علي الماء، النظافة، والنظام.

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