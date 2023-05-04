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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ بمديرية تعليم بورسعيد استعدادا لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

تعليم بورسعيد استعداد
تعليم بورسعيد استعداد والامتحانات

تشهد مديرية التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل الوزارة حالة استنفار للدرجة القصوى وذلك استعداد للانطلاق امتحانات اخر العام بجميع المراحل التعليمية و المقرر لها السبت ٦ مايو ٢٠٢٢ وفق الجداول المعتمدة و المعلنة


وكانت صدى البلد نشرت جداول امتحانات الترم الثانى للمراحل التعليمية بمحافظة بورسعيد عقل اعتمادها من وكيل تعليم بورسعيد

 

وحرصت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، على عقد اجتماعا موسعا بمكتبها بديوان عام المديرية استعرضت من خلاله الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية.

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد خلال الاجتماع الذي استهدف مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية على أنه تم تجهيز جميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني مشددة على ضرورة توفير كافة الأجواء الملائمة داخل اللجان.

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ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى دورية عقد الاجتماعات مع كافة القيادات التعليمية المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات بالصورة التي تليق بتعليم بورسعيد موجهة بتغليب مصلحة الطالب وعدم السماح بالغش مع التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا داخل اللجان.

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يجدر بالذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 6 إلى 13 مايو الجاري، بينما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري، وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية سوف تعقد في الفترة من 15 إلى 22 مايو الجاري.

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