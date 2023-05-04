محافظ بورسعيد: لا زيادة في تعريفة الركوب الداخلية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، مع الأجهزة المعنية، اليوم الخميس، لمناقشة تعريفة الركوب الداخلية لـ"السرفيس" والأجرة وكذلك تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب الداخلية ببورسعيد لـ"السرفيس" والأجرة، بينما هناك زيادة تتناسب مع قرار زيادة سعر السولار في تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.

وشدد محافظ بورسعيد على شن الأجهزة المعنية حملات مكبرة لمتابعة تنفيذ تسعيرة الركوب، وكذلك توافر المواد البترولية بكميات كافية في محطات الوقود.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد اجتمعت أمس الأربعاء لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، وأعلنت أنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.



كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.