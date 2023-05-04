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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحريك أسعار السولار.. حملات مكثفة للرقابة على محطات الوقود ومواقف السيارات بـ بورسعيد

عقب تحريك أسعار المواد
عقب تحريك أسعار المواد البترولية حملات مكثفة للرقابة على مح

تابع اللواء عاطف وجدي سكرتير عام محافظة بورسعيد سير وانتظام العمل بميناء بورسعيد البري مجمع المواقف وذلك علي إثر زيادة أسعار السولار  بمقدار واحد جنيه للتر الذي  أقره   ا المهندس/وزير البترول والثروة المعدنية بالقرار رقم 315 لسنة 2023 ، حيث قرر زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

 

غرامات للمخالفين ومتابعة ميدانية على مدار الساعة لتلقي الشكاوى


وأكد سكرتير عام بورسعيد بان هناك توجيهات مشددة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة عدم استغلال المواطنين، لاسيما بعد عدم رفع تسعيرة التنقل  لسيارات السيرفيس بالمحافظة . 

عقب تحريك أسعار المواد البترولية حملات مكثفة للرقابة على محطات وقود ومواقف بورس

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وشدد سكرتير عام بورسعيد على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة  وأرقام الشكاوى . 

محافظ بورسعيد: لا زيادة في تعريفة الركوب الداخلية

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وأضاف السكرتير العام  أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة بورسعيد سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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