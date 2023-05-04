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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع ظهوره إعلاميًا| المصري يغرّم إبراهيم حسن 200 ألف جنيه بسبب تصريحاته

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن

عقد مجلس إدارة نادي المصري اجتماعه الدوري عصر اليوم بحضور جميع أعضاء المجلس، جدد خلاله مجلس إدارة النادي رفضه التام للاستقالة  المقدمة من كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي ، مع التمسك التام  بوجوده على رأس المجلس نظرًا لما يمثله من قيمة عظيمة يشرف الجميع بتواجده كرمز للقلعة الخضراء من ناحية وللحفاظ على مكتسبات المصري والنهوض به من ناحية أخرى.

وأعلن رجب عبدالقادر نائب رئيس نادى المصري والمتحدث الرسمي بإسم النادى موافقة المجلس على مضاعفة مكافأت الفوز للاعبين بمباريات الفريق المقبلة بكأس الرابطة حرصا من المجلس على تحفيز اللاعبين لتحقيق البطولة التي تنتظرها جماهير بورسعيد العظيمة.

ولفت نائب رئيس المصري صدور قرار المجلس تكليف لجنة الكرة بدراسة عقود لاعبي الفريق الأول وذلك للبدء في إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعبين الذين  قاربت عقودهم على الانتهاء.

وأشار نائب رئيس المصري استعراض المجلس التصريحات الإعلامية الصادرة عن مدير الكرة بالنادي ، الكابتن ابراهيم حسن عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة بكأس الرابطة ، وما شابها من تجاوزات ومعلومات مغلوطة أثارت البلبلة في الشارع البورسعيدي من ناحية، وأثرت بالسلب على الفريق من ناحية أخرى وبناء عليه قرر المجلس ما يلي :

أ- توقيع غرامة مالية قدرها 200000 جنيه  - مائتي ألف جنيه - على الكابتن ابراهيم حسن.
ب - منع الكابتن ابراهيم حسن من الظهور الإعلامي ، على أن تقتصر التصريحات المتعلقة بالفريق الأول على المدير الفني للفريق الكابتن حسام  حسن  - دون غيره - وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التي تنظمها رابطة الأندية عقب نهاية المباريات.

وكشف عبد القادر عن موافقة مجلس المصري على صرف 433250 جنيه لمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد نظير تجهيز المتجر الخاص بالنادي ( ALMASRY STORE ) وذلك حتى يتيسر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وأشار نائب رئيس المصري الى تكليفة لجنة الإشراف على قطاع الناشئين بتقديم تقرير وافٍ عن مسيرة القطاع خلال الموسم المنقضي ،مع وضع تصور كامل عن أسلوب العمل بالقطاع خلال الموسم المقبل ، كما تم تكليف لجنة الإشراف أيضا بوضع تصور كامل عن إجراء اختبارات قطاع الناشئين  المقبلة - داخل و خارج بورسعيد - لضم العناصر المتميزة القادرة على نيل شرف تمثيل القلعة الخضراء.

وأكد عبد القادر استعراض المجلس الصيغة التنفيذية للحُكم في الدعوى المرفوعة من  شريف محمد عبد الله ، المحامي الخاص بمجلس إدارة النادي المصري السابق والذي يطلب فيه الحصول على 868 ألف جنيه نظير أعماله مع المجلس السابق ، وقرر المجلس تكليف الإدارة القانونية بالنادي باتخاذ اللازم في هذا الشأن.

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وتطرق عبد القادر الي احاطة  المجلس علما  بالحجز على أموال النادي لدى البنك الاهلي القطري فرع بورسعيد وفاءً  للدعوى المرفوعة من اللاعب رامي أمين وذلك للحصول على مستحقاته لدى النادي منذ سنوات.

وأهاب عبد القادر نيابة عن  مجلس إدارة النادي المصري بالإعلاميين وجماهير المصري الوفية بتوخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار متعلقة بالنادي حرصا على عدم إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل القلعة الخضراء.

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