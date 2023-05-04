التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مزارعي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد خلال متابعته حصاد محصول القمح.

محافظ بورسعيد لمزارعي سهل الطينة: الدولة حريصة على تلبية مطالبكم IMG-20230504-WA0022 IMG-20230504-WA0021 IMG-20230504-WA0025 IMG-20230504-WA0026 IMG-20230504-WA0024 IMG-20230504-WA0023 IMG-20230504-WA0019 IMG-20230504-WA0020 IMG-20230504-WA0018

وأكد محافظ بورسعيد على أن حضوره ومشاركته الاحتفال معهم بموسم الحصاد يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على الاستماع إليهم وتلبية مطالبهم التي تتوافق مع سياسة وتوجيهات الدولة، وكذلك توعيتهم بالوضع الحالي للدولة وما يحيط بها.

وشدد محافظ بورسعيد على ان المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد زادت عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.