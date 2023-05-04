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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد لمزارعي سهل الطينة: الدولة حريصة على تلبية مطالبكم

محافظ بورسعيد لمزارعي
محافظ بورسعيد لمزارعي سهل الطينة: الدولة حريصة على تلبية مطا

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مزارعي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد خلال متابعته حصاد محصول القمح.

محافظ بورسعيد لمزارعي سهل الطينة: الدولة حريصة على تلبية مطالبكم

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وأكد محافظ بورسعيد على أن حضوره ومشاركته الاحتفال معهم بموسم الحصاد يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على الاستماع إليهم وتلبية مطالبهم التي تتوافق مع سياسة وتوجيهات الدولة، وكذلك توعيتهم بالوضع الحالي للدولة وما يحيط بها.

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وشدد محافظ بورسعيد على ان المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد زادت عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة.

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