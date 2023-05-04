عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حوّلت الأرض البور إلى زراعية | زيارة من محافظ بورسعيد لفلاحة بمنزلها

استجابة لطلبها.
استجابة لطلبها. محافظ بورسعيد يزور فلاحة بمنزلها

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة مُسنة فلاحة من أهالي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، في منزلها الصغير بجوار أرضها التي تقوم بزراعتها.

وأقدم محافظ بورسعيد على تقبيل رأس السيدة المُسنة تقديراً على إخلاصها في العمل وتعمير الأرض، فهي حتى الآن ورغم كبر سنها مازالت تعمل بنفسها في زراعة الأرض واستصلاحها، وقامت بتحويلها من أرض بور مالحة إلى أرض زراعية خصبة، واستجاب لها في عدد من الطلبات.

استجابة لطلبها. محافظ بورسعيد يزور فلاحة بمنزلها فى سهل الطينة

IMG-20230504-WA0090
IMG-20230504-WA0090
IMG-20230504-WA0087
IMG-20230504-WA0087
IMG-20230504-WA0089
IMG-20230504-WA0089
IMG-20230504-WA0091
IMG-20230504-WA0091
IMG-20230504-WA0092
IMG-20230504-WA0092
IMG-20230504-WA0088
IMG-20230504-WA0088

وأشادت السيدة المُسنة، بما تقدمه الدولة المصرية من دور هام وبارز مع الفلاحين والمزارعين لاستصلاح الأراضي الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية.

الغضبان يعلن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى

محافظ بورسعيد لمزارعي سهل الطينة: الدولة حريصة على تلبية مطالبكم

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده التي يبذلها في القضاء على الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز سيناء.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد استصلاح الأراض أراضي الزراعية استصلاح الاراضى استصلاح الأراضي الزراعية الأراضى الزراعية الاراضي الزراعي اللواء عادل الغضبان الفلاحين والمزارعين اللواء عادل الغضبان محافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

ترشيحاتنا

طائرات مسيرة في سماء كييف.. وأوكرانيا ترفع حالة التأهب

جمال عبدالحميد يكشف كواليس اعتذار الزمالك عن لقاء السوبر المصري

حبس 31 من مشجعي الترجي على خلفية أحداث الشغب بدوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من النيابة العامة في كارثة حافلة وسيارة نقل بالوادي الجديد

ننشر كواليس تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. تفاصيل كاملة

المرصد الأفريقي للهجرة: الدول الحدودية مع السودان هى الأكثر تضررا بسبب الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

قبّل يدها أمام الجميع| من هي سيدة دمنهور صاحبة الفضل على مصطفى درويش؟

يجيب جلطة وسكتة قلبية .. كيف تتخلص من التوتر فى العمل 

فيديو

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ