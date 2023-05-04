حوّلت الأرض البور إلى زراعية | زيارة من محافظ بورسعيد لفلاحة بمنزلها

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سيدة مُسنة فلاحة من أهالي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، في منزلها الصغير بجوار أرضها التي تقوم بزراعتها.

وأقدم محافظ بورسعيد على تقبيل رأس السيدة المُسنة تقديراً على إخلاصها في العمل وتعمير الأرض، فهي حتى الآن ورغم كبر سنها مازالت تعمل بنفسها في زراعة الأرض واستصلاحها، وقامت بتحويلها من أرض بور مالحة إلى أرض زراعية خصبة، واستجاب لها في عدد من الطلبات.

استجابة لطلبها. محافظ بورسعيد يزور فلاحة بمنزلها فى سهل الطينة IMG-20230504-WA0090 IMG-20230504-WA0087 IMG-20230504-WA0089 IMG-20230504-WA0091 IMG-20230504-WA0092 IMG-20230504-WA0088

وأشادت السيدة المُسنة، بما تقدمه الدولة المصرية من دور هام وبارز مع الفلاحين والمزارعين لاستصلاح الأراضي الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على جهوده التي يبذلها في القضاء على الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز سيناء.