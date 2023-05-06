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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون شكاوى.. تعليم بورسعيد : امتحانات نهاية العام اتسمت بالانضباط والدقة

فى اول ايام انطلاقها
فى اول ايام انطلاقها وكيل تعليم بورسعيد تؤكد العملية الامتحا

انطلقت اليوم 6 مايو 2023 فى محافظة بورسعيد امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023 بجميع الإدارات التعليمية لجميع المراحل التعليمية للتعليم العام والفني والخاص من خلال 334 مدرسة.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن العملية الامتحانية اتسمت بالانضباط والدقة منذ الدقائق الأولى بجميع مدارس المحافظة دون رصد أي مشكلات أو معوقات قد تؤثر على انتظام سيرها.

فى اول ايام انطلاقها وكيل تعليم بورسعيد تؤكد العملية الامتحانية اتسمت بالانضباط

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وأضافت وكيل تعليم بورسعيد أن 110215 طالب بجميع المراحل التعليمية قد أدوا الامتحانات اليوم في المواد المعلنة من خلال الجداول والموزعة على المدارس مسبقا فضلا عن إعلانها على صفحات المدارس والمؤسسات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة هالة عبد السلام أن 46390 طالب وطالبة مقيد بالمرحلة الابتدائية بالصفوف من الرابع إلى السادس قد أدوا امتحانات اليوم الأول من خلال 160 مدرسة رسمي عربي ورسمي لغات بينما أدى 29296 طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحانات من خلال 108 مدرسة رسمي عربي ورسمي لغات بنظام الورقية الامتحانية "البابل شيت".

وذكرت وكيل تعليم بورسعيد أن 19721 طالب وطالبة مقيدين بالتعليم الخاص بجميع المراحل قد أدوا امتحانات اليوم من خلال 20 مدرسة بينما أدى 9759 طالبا وطالبة مقيدين بالصف الأول الثانوي الفني امتحانات اليوم من خلال 27 مدرسة وذلك بجميع الإدارات التعليمية.

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ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي العام وعددهم 5049 قد أدوا امتحانات اليوم الكترونيا وورقيا لطلاب نظام المنازل من خلال 19 مدرسة.

ووجهت وكيل تعليم بورسعيد  الشكر والتقدير لجميع القائمين على العملية الامتحانية من العاملين بتعليم بورسعيد لما يبذل من جهود مضنية لضمان استقرار وانتظام سيرها وتغليب مصلحة الطلاب وصولا بالامتحانات إلى بر السلام متمنية للجميع دوام التوفيق والسداد.

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