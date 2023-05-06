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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية توفير المناخ الملائم لضمان انتظام الامتحانات

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي وكيل تعليم المحافظة

اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بديوان عام محافظة بورسعيد، مع الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات سير وانتظام امتحانات صفوف النقل بالمحافظة من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانوي العام.

واستعرض المحافظ مع وكيل وزارة التعليم، جميع الإجراءات والاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل مديرية التعليم بالتعاون مع المحافظة والأحياء، لضمان انتظام سير امتحانات صفوف النقل، وتوفير أقصى معدلات الراحة والأمان للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد  أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة. 

وقال الغضبان إن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على جميع المستويات.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة اللحظية لسير الامتحانات في جميع المداس بنطاق المحافظة، والمرور الدوري على جميع اللجان للتأكد من انتظام سير الامتحانات. 

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وشدد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة في المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية توفير المناخ الملائم الذي يضمن سير وانتظام الامتحانات في هدوء، ويوفر سبل الراحة الكاملة للطلاب.

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